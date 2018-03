Anzeige

Wo sonst eine Kreidetafel hing, steht heute eine interaktive digitale Tafel, auch Smartboard genannt. Die Schüler nehmen nicht mehr Stift und Block zur Hand, sondern benutzen ein Tablet, einen tragbaren, flachen Computer. So sieht der Unterrichtsalltag von Monisha Choudury, Lehrerin des Lernbereichs Technologie der Werner-von-Siemens-Schule (WSS), aus. Sie unterstützt den Digitalen Fortschritt an der Berufsschule. „Ich wollte eigentlich gar kein Smartboard, weil ich die Tafel so liebte“, sagt Choudury. Mittlerweile ist sie von dem Konzept allerdings überzeugt und schätzt die Vorzüge der Digitalisierung.

Die WSS ist seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 mit dem Ausbildungsberuf Elektroniker der Fachrichtung Automatisierungstechnik Teil von „tabletBS“– ein Projekt das den Umgang mit Tabletcomputern in insgesamt 40 Berufsschulen in Baden Württemberg erforscht. „Da die Anforderungen der genutzten Software hoch sind, reichen günstige Tablets nicht aus“, erklärt Schulleiter Albert Weiß.

Das Projekt Die Werner-von-Siemens-Schule nimmt an dem Projekt „tabletBS“ teil. Industrie 4.0 bezeichnet die vierte industrielle Revolution und ist ein Zukunftsprojekt der Bundesregierung. Dabei geht es maßgeblich um die digitale Vernetzung. Das Unternehmen Pepperl und Fuchs hat die Schule jetzt mit 35 000 Euro für die Anschaffung von neuen Geräten unterstützt.

Zukunftsorientiertes Arbeiten

Dabei wurde die Schule von dem Elektrounternehmen Pepperl und Fuchs (P+F) mit 35 000 Euro unterstützt. Obwohl die Firma keine Auszubildende an die WSS schickt, überzeugte die Schule durch ihr engagiertes Kollegium und den Umgang mit digitalen Medien. Laut dem Unternehmensvorstand Gunther Kegel finde die Digitalisierung immer noch keinen richtigen Einzug in die Klassensäle, dabei seien die Kosten der digitalen Ausstattung im Vergleich zum Erlös eher gering. Außerdem stiftet P+F dem Automatisierungslabor der Lerneinrichtung 13 Plätze. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist hierbei auch Technik aus dem Bereich Industrie 4.0: „Netzwerke gehören in das Berufbild“, so Kegel.