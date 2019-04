Blick in die Liste

Die Aufstellung der AfD-Liste für die Gemeinderatswahl war Ende Januar nicht ohne Streit über die Bühne gegangen. Rüdiger Klos, der bei der Landtagswahl 2016 das Direktmandat im Wahlkreis Nord geholt hatte, wollte Spitzenkandidat werden – fiel aber klar durch. Hinter Kreischef Rüdiger Ernst folgen auf den Listenplätzen zwei bis vier die Vorstandsmitglieder Rainer Kopp, Ulrich Lehnert und Peter Liebenow. Insgesamt sind Männer deutlich in der Mehrheit: Nur neun der 48 Kandidaten sind Frauen.

Die meisten folgenden Kandidaten sind in der Stadt nur wenig bekannt. Ausnahmen sind etwa die Bezirksbeiräte Heinrich Koch (Rheinau) und Bernd Siegholt (Sandhofen). Siegholt wurde 2014 noch für die ML in das Stadtteilgremium gewählt. Auf dem Scharhof hat er den Scarra-Garten als gastronomische Begegnungsstätte ins Leben gerufen. Auf Platz zwölf ist Gerhard Schäffner zu finden: Der Kulturwissenschaftler aus der Neckarstadt saß von 2004 bis 2009 bereits für die Bürger-Union in der Stadtvertretung, 2014 zog er für die AfD ein, verließ die Partei aber 2015. Nun kandidiert er erneut auf ihrer Liste. fab

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019