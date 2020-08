Blick in die politische Historie

Auch diese Woche regte das Sommerrätsel zum Nachdenken an und sorgte für Knobelspaß bei den Lesern. „Luftreinhalteplan“ ist das Lösungswort in Rätselwoche zwei. Denn die Luft, die die Mannheimer atmen, steht im Fokus zahlreicher Maßnahmen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe präsentierte im März 2006 den Luftreinhalteplan für Mannheim. Das Ziel: weniger Feinstaub und Stickstoffdioxid in der Luft. 2012 wurde der Luftreinhalteplan fortgeschrieben. Doch noch immer gibt es viel zu tun: Denn bei den Belastungen, vor allem mit Stickstoffdioxid, sind weiter besonders an hoch belasteten Straßen Anstrengungen nötig, um die Grenzwerte einzuhalten.

In den beiden Rätselteilen ging es dieses Mal um die Schulen in Mannheim und um historische Ereignisse in der Quadratestadt. Bei den Fragen zu den Bildungseinrichtungen war der Nachname der Namensgeberin der Gretje-Ahlrichs-Schule gesucht. Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen ist nach einer Telefonistin der Stadt Mannheim benannt. Im Jahr 1945 konnte über dank ihr zunächst eine Feuerpause mit den Amerikanern – und dann die erste telefonische Kapitulation ausgehandelt werden.

Waldorfpädagogik mit Tradition

Weiter ging es um die Privatgymnasien von Geschäftsführer Uwe Rahn in der Region. In Weinheim ist sein erstes dieser Art beheimatet. Ein Stadtteil war bei der nächsten Frage gesucht, hier mussten die Leser erraten, wo eine Waldorfschule 1975 den Betrieb aufnahm. Es war Neckarau – noch heute wird hier gelehrt. Thema war weiter die ehemalige Bildungsbürgermeisterin der Stadt, Ulrike Freundlieb. Genauer wurde eines ihrer Studienfächer, nämlich Biologie, gesucht.

Muttersprachlicher Griechisch-Unterricht in Mannheim – und das Hin und Her um ihn – stand im Mittelpunkt einer Frage. Er wird nach den Sommerferien fortgesetzt: Unter Trägerschaft einer in Deutschland angesiedelten Behörde, die der griechischen Regierung untersteht: Gesucht war das Konsulat.

Ohrfeige für den Kanzler

Im zweiten Teil unseres Rätsels standen politische Ereignisse in der Quadratestadt im Fokus. Gefragt wurde nach dem Guidomobil, mit dem Guido Westerwelle im Wahlkampf auch in Mannheim Station machte. Des Weiteren wollten wir von den Rätslern wissen, wer Kopf einer Mannheimer Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus war: Es war Georg Lechleiter.

Zudem suchten wir bei einer Frage einen geohrfeigten Kanzler – Gerhard Schroeder war in diesem Fall die richtige Antwort. Auch ein spektakulärer Wechsel an der SPD-Parteispitze war Thema einer Rätselfrage, der gesuchte Politiker war Oskar Lafontaine. Und zu guter Letzt fragten wir nach einem Forschungsobjekt der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen – untersucht werden die Waehler.

Der Gewinner des 60-Euro-Gutscheins im „MM“-Ticketshop wird am Dienstag gezogen und benachrichtigt. Vergangene Woche hatte Margit Muzzi Glück und gewann einen solchen. see

