Blick ins Universum

Der Mond ist mehr als 365 000 Kilometer weit weg von der Erde – und doch im Weltraum unser nächster Nachbar. 50 Jahre ist es her, dass Menschen erstmals zu dem Erdtrabanten flogen. Millionen Zuschauer fieberten vor dem Fernseher mit, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 Mondboden betrat – und seine Worte kennt jeder: „Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit.”

Wie spannend die Mondforschung aber auch heute noch ist, können kleine Sterngucker zwischen acht und zwölf Jahren bei der Kinder-Uni am Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr erfahren. Das Mannheimer Technoseum nimmt, in Zusammenarbeit mit dem „Mannheimer Morgen“, das Jubiläum zum Anlass für die Vorlesung für Kinder rund um den Mond. „Mit der Kinder-Uni wollen wir die ganz Jungen für Astronomie und Raumfahrt begeistern“, sagt Marit Teerling, Pressereferentin beim Technoseum.

Ein wichtiger Himmelskörper

„Wer sich mit dem Thema eingehender beschäftigen möchte, wird auch in unserer Dauerausstellung fündig: Wir verwahren sowohl die historischen Instrumente der Mannheimer Sternwarte bei uns als auch den Nachlass des Mannheimer Raketen-Pioniers Julius Hatry.“ Als Ersatzprogramm für Eltern, wenn der Nachwuchs in der Vorlesung bei Harald Hiesinger vom Institut für Planetologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) sitzt. Der Geologe und Planetenforscher spricht bei der Kinder-Uni über die ungebrochene Faszination des Mondes und erklärt, warum er einer der wichtigsten Himmelskörper für das Verständnis unseres Sonnensystems ist. Und das kindgerecht und interaktiv, wie der Wissenschaftler sagt: „Ich möchte die Kinder miteinbeziehen und Diskussion rund um das Thema anstoßen.“

Die Teilnahme an der Kinder-Uni kostet 2 Euro plus Gebühren. Der Erlös geht an „Wir wollen helfen“, einer Initiative des „MM“. Karten gibt es ab heute im Technoseum, in den Kundenforen des „MM“ und im Internet unter www.reservix.de. ble

