Blick lenken auf Ängste der Kinder

Mit einem sehr persönlichen Appell wendet sich der Mannheimer Stadtelternbeirat (STEB), die Vertretung von Eltern städtischer Betreuungseinrichtungen, an Bundes- und Landesregierung. Der offene Brief vom Mittwoch richtet sich an Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann. In dem Schreiben, das in Kopie unter anderem an Oberbürgermeister Peter Kurz und Bildungsdezernent Dirk Grunert geht, nimmt STEB-Sprecherin Luisa Walter Bezug auf die Pressekonferenzen der letzten Woche in Bund und Land. Sie hätten „starke Reaktionen in unseren Eltern-Netzwerken“ hervorgerufen. Tenor: „Die Kinder wurden zu wenig oder gar nicht erwähnt.“

Erwachsene seien besorgt über Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust oder Insolvenz. Aber auch die Kinder seien von Ängsten geplagt, betont der STEB. Die Trennung von Kindergartenfreunden etwa, die geschlossenen Spielplätze, die soziale Isolation. Das sei für die Kleinen „mindestens genauso schlimm wie andere Sorgen für Erwachsene“, es komme „nur auf den Blickwinkel an“. Die Situation sei umso schlimmer bei „Eltern, die sich auch ohne Kurzarbeit kaum das Lebensnotwendige leisten konnten“ – oder bei „Kindern, deren Eltern schon vor Corona überfordert waren“, und die erst „gar nicht versuchen“, die „Lehrer, Erzieher oder den besten Freund zu ersetzen“.

Vier Personen statt zwei

Deshalb bittet der STEB die Entscheidungsträger in Bund und Land: „Ermöglichen Sie es Kindern, sich draußen mit einem Freund zu treffen.“ Wenn nur zwei Personen zusammen im Freien sein dürften, könnten kleinere Kinder das nicht nutzen, „weil sie nicht ohne erwachsene Aufsichtsperson draußen spielen können“. Notwendig wäre es aus Sicht von Luisa Walter deshalb, „dass jeder einen Elternteil mitbringen darf, also insgesamt vier Personen sich draußen als Gruppe aufhalten“. Der STEB möchte außerdem Notbetreuung für Kinder aus sozial benachteiligten Familien, von Alleinerziehenden und schwangeren Müttern. Wichtig ist ihm daneben eine Öffnung der Parks und Spielplätze „wenn nötig, mit Auflagen“. Kurzum, so der Appell des Stadtelternbeirats: „Geben sie Kindern, Eltern und Erziehern eine Perspektive auf einen normalen Alltag.“

Wie werde man sich in 20 Jahren an die heutige Zeit zurückerinnern, fragt der STEB die Politiker. Hoffentlich nicht so: „Weißt du noch damals, als die Regierung die Kindergärten und Schulen geschlossen hat, aber die Modeketten wieder öffnen durften?“ bhr

