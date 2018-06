Blicke auf nackten Beton

Anzeige

Einmal hat die Polizei sie nachts erwischt – aber sie dann gewähren lassen. Doch zunächst kam es den Beamten komisch vor, dass da zwei Männer im Dunklen auf der Baustelle der Kunsthalle herumlaufen, mit Fotoapparaten in der Hand. Es waren Rainer Diehl und Daniel Lukac. Sie dokumentierten die Bauarbeiten, und das Ergebnis ist jetzt in der Galerie Theuer + Scherr sowie in einem Bildband zu sehen.

„Ich glaube, sie haben sich in den entstehenden Neubau so richtig verliebt“, sagte Dorothee Höfert, Leiterin der Kunstvermittlung der Kunsthalle, bei der Ausstellungseröffnung. Sie bescheinigte dem Duo, es habe seine Arbeit „fantastisch gemacht“ und „fulminante Aufnahmen“ geliefert. „Eine kongeniale künstlerische Transformation“ sei ihnen gelungen, so Höfert, zeigten doch die Aufnahmen auf ästhetische Weise den dynamischen Arbeitsprozess wie auch die Eleganz des entstehenden Gebäudes.

„Stimmung gekippt“

Rainer Diehl und Daniel Lukac, beide Jahrgang 1963, studierten gemeinsam Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie an der Hochschule Darmstadt. Nach ihrem Diplom gründeten sie das Fotostudio H7photo.com in Mannheim. Sie begleiteten die Entstehung des Neubaus der Kunsthalle von Anfang 2015 bis Ende 2017 fotografisch. Entstanden sind knapp 7000 Aufnahmen.