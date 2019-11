Blicke hinter die Kulissen der Macht

„Ich war niemand“, entfährt es Klaus Schwab auf der Leinwand des Mannheimer Cinemaxx-Kinos, als er über das Jahr 1971 redet, in dem ein Gigant der heutigen Weltpolitik seine Premiere feierte: das Weltwirtschaftsforum in Davos. Heute, von 800 Mitarbeitern und 1000 Mitgliedsunternehmen getragen, ist die gemeinnützige Stiftung in Genf nicht weniger als ein Monument in einer Welt, in der

...