Blinkende Turnschuhe gelten als Elektroschrott

Mannheim.Heute sind Änderungen des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes in Kraft getreten, in dem die Entsorgung und die Verwertung von Elektrogeräten geregelt sind. Wie die städtische Abfallwirtschaft informiert, gelten künftig sehr viel mehr Haushaltsgeräte und Gebrauchsgegenstände als Elektrogeräte und müssen recycelt werden. Sie dürfen dann nicht mehr in die Mülltonne.

Was heißt das in der Praxis? Neben den „klassischen“ Elektrogeräten wie Waschmaschine, Fön, Computer und Radio müssen jetzt auch Möbel oder Kleidungsstücke mit elektrischen Bestandteilen, wie zum Beispiel höhenverstellbare Sessel oder Schreibtische, beleuchtete Spiegel oder blinkende Turnschuhe wie Elektrogeräte getrennt gesammelt und verwertet werden.

Weiter heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus: Elektrogeräte enthalten wertvolle Ressourcen, aber teilweise auch Schadstoffe und dürfen nicht in die Hausmülltonne. Aus diesem Grund sind sie mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, Elektroaltgeräte an Sammel- oder Rücknahmestellen abzugeben. Die Annahme ist kostenlos. So werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.