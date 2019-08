Blitzeinschlag in Stellwerk: Kein Zugverkehr zwischen Mannheim und Frankfurt

Mannheim/Frankfurt..In Teilen Deutschlands ist es am Sonntagabend nach Unwettern und Gewittern zu Problemen im Bahnverkehr gekommen. In Walldorf (Hessen) schlug ein Blitz in ein Stellwerk ein, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen den Hauptbahnhöfen von Mannheim und Frankfurt sei deshalb derzeit kein direkter Zugverkehr möglich, hieß es bei Twitter.

Der Fernverkehr wird über Mainz-Bischofsheim umgeleitet, Verspätungen von rund 60 Minuten seien die Folge. Auch im Nah- und Regionalverkehr kommt es zu Verspätungen und Ausfällen, so ein Sprecher der Bahn. Die Techniker seien bereits vor Ort. Über die Dauer der Störung konnten keine Angaben gemacht werden.

Auch in Teilen Hessens sei der Zugverkehr wetterbedingt gestört, sagte ein Bahn-Sprecher. Etwa auf den Strecken zwischen Darmstadt und Frankfurt sowie zwischen Hanau und Aschaffenburg gab es Oberleitungsstörungen.

Es könne in den betroffenen Bereichen zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen, sagte der Sprecher. Der Fernverkehr werde umgeleitet, einige Züge würden in Bahnhöfen zurückgehalten. Wie lange die Störungen anhalten sollen, war zunächst unklar.