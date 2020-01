Blitzwacher Dialog über Schlafprobleme

Der Schlummer „ist doch die köstlichste Erfindung“, schwärmte einst Heinrich Heine. Vermutlich hätte sich der Dichter nicht träumen lassen, dass es dafür eines Tages spezielle Mediziner geben würde. Und die tagen am 18. März dort, wo bereits wunderbare „Schlafkonzerte“ mit Liegeplätzen intoniert worden sind – im Rittersaal des Schlosses. Natürlich erörtern Experten aus Hals-Nasen-Ohren-Kliniken am Samstag blitzwach auf Stühlen neue wissenschaftliche wie technische Erkenntnisse, beispielsweise bei nächtlichen Atemaussetzern.

Joachim Maurer, Leiter der Sektion Schlafmedizin an der UMM (Universitätsmedizin Mannheim), ist es gelungen, den fünften Experten-Dialog dieser Medizinzunft mit Referenten aus ganz Deutschland und der Schweiz in die Quadratestadt zu holen – und das aus gutem Grund: Schließlich ist vor 25 Jahren das von Chefarzt und Ordinarius Karl Hörmann etablierte Klinikum-Schlaflabor als bundesweit erste HNO-Einrichtung ihrer Art von den Fachgesellschaften akkreditiert worden.

Seitdem haben sich viele Innovationen entwickelt. „Wir sind stolz, dass bei uns vor zehn Jahren der erste moderne und funktionierende Zungenschrittmacher in Deutschland erfolgreich implantiert worden ist“, freut sich Maurer und betont, dass inzwischen Krankenkassen den Eingriff finanzieren, der ein Zurückfallen der Zunge in den Rachen und damit nächtliche Atemaussetzer verhindert. Im Rittersaal sollen auch neue Verfahren diskutiert werden. „Dass es einmal möglich sein würde, die Beschaffenheit des Schlafes, ohne die Messung von Hirnaktivitäten zu bestimmen, hätte ich zu Beginn meiner Laufbahn nie für möglich gehalten“, kommentiert Maurer jene kleinen Auswertungsgeräte, die mit wenigen Sensoren am Finger auskommen, aber gleichwohl über die tatsächliche Schlummerzeit, Sauerstoffgehalt im Blut und über den Fluss sowie Holperer der Atmung Auskunft geben.

„Peripheral Arterial Tone“, kurz PAT, nennt sich die Technologie zur schlafmedizinischen Diagnostik, die nun auch innerhalb der häuslichen Umgebung statt im Schlaflabor mit viel Verkabelungsaufwand bequem anwendbar ist. Spezielle Apps gehören inzwischen ebenfalls zu schlafmedizinischen Innovationen: Beispielsweise hat das Maurer-Team gemeinsam mit der Hochschule Mannheim eine Anwendungssoftware entwickelt, die Schnarchern hilft, sich die Rückenlage abzugewöhnen.

Und dies geschieht mittels Vibration (statt Piepsen), damit Bettgenossen nicht gestört werden. Was für ein Fortschritt! Joachim Maurer kann sich noch gut daran erinnern, wie Schnarchern empfohlen wurde, sich ins Pyjama-Rückenteil einen Tennisball zu nähen – als schmerzhaftes Signal, wenn sich der Körper auf jene Seite dreht, die nächtlichem „Sägen“ Vorschub leistet.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020