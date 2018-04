Blockhaus brennt nieder

Anzeige

Ein leerstehendes Blockhaus ist auf der Rheinau komplett niedergebrannt. Das Feuer brach in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr in dem Gebäude, in dem früher der Imbiss „Brummi Stadl“ untergebracht war, aus. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei von gestern noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr sei zwar schnell zu dem Einsatz in den Edinger Riedweg geeilt, dennoch brannte der Holzbau vollständig nieder. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Durch die Sperrung des Edinger Riedweges in der Nacht auf Dienstag kam es zu Behinderungen des dortigen Lkw-Verkehrs, da die Zu- und Abfahrt zu den benachbarten Unternehmen unterbunden werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Ursachen des Feuers dauern noch an. bro/pol

