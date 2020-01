Blogger erneut vor Gericht

Der Prozess um einen Blogger, der „Fake News“ über einen angeblichen Terroranschlag verbreitet hat, soll am 19. Februar am Landgericht neu aufgerollt werden. Der Mann hatte im März 2018 auf seinem Blog den Artikel über einen angeblichen Anschlag mit 136 Toten in Mannheim publiziert. In dem erfundenen Text war die Rede von 50 Angreifern, die für ein „Blutbad apokalyptischen Ausmaßes“ verantwortlich seien.

12 000 Euro Geldstrafe

Zwar war der Beitrag mit kleinen Fehlern gespickt, so dass ein kundiger Leser hätte misstrauisch werden können. Aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war der Bericht geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Gegen eine erste Geldstrafe hatte der Blogger Einspruch eingelegt, bei der darauffolgenden Verhandlung am Amtsgericht vor knapp einem Jahr war er schließlich zu einer Geldstrafe von 12 000 Euro verurteilt worden. Gegen dieses Urteil hatte der Mann Rechtsmittel eingelegt. Deshalb wird der Fall nun am Landgericht erneut verhandelt.

Das Berufungsverfahren beginnt am Mittwoch, 19. Februar, um 10 Uhr. red

