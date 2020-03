Blogger legt Revision ein

Der Rechtsstreit um einen erfundenen Terroranschlag geht womöglich in die nächste Runde: Der zu einer Geldstrafe verurteilte Urheber eines Textes über ein angebliches Massaker in der Mannheimer Innenstadt will in die nächste Instanz gehen. Das Landgericht Mannheim sah es als erwiesen an, dass er den öffentlichen Frieden gestört habe, indem er Straftaten angekündigt hatte. Er wurde zu einer Geldstrafe von 4800 Euro verurteilt. Den Rechtsstreit werde er falls nötig bis vor das Bundesverfassungsgericht tragen, erklärte der Blogger nun. Im März 2018 hatte er eine Meldung über einen angeblichen Terroranschlag mit 136 Toten in Mannheim verbreitet. Darin war die Rede von 50 Angreifern, die an 25 Tatorten für ein „Blutbad apokalyptischen Ausmaßes“ verantwortlich seien. lsw

