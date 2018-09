Bloomäuler auf Werbetour

Bloomäuler und das Tombola-Team des Feuerio – gemeinsam haben sie sich gestern getroffen, um für das Blumepeterfest zu werben. In einer Woche, am Samstag, 29. September, steigt rund um den Wasserturm das große Benefizfest, das der Feuerio zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ organisiert. Im Stadtquartier Q6/Q7 aber steht derzeit ein Blumepeter – ganz aus Sand.

Das Heidelberger und das Hambacher Schloss, Neckarsteinach, der Mannheimer Wasserturm und eben der Blumepeter – 20 Tonnen ungewaschenen Sand haben die Künstler von „sandcity“ zu diesen riesigen Skulpturen verarbeitet. Bloomaul Dario Fontanella und seine Frau Desi, die in Q 7 das „Intermezzo“ betreiben, machten die Ordensbrüder darauf aufmerksam. „Wo der Blumepeter ist, dürfen wir Bloomäuler nicht fehlen“, entschied Christian Ziegler, Vizekanzler der Ordensrunde. So trafen sich Ordensträger und das Blumepeter-Team vom Feuerio an der Skulptur und dann im „Intermezzo“ zu einem Werbeauftritt. In einer Woche werden die Bloomäuler dann am Wasserturm Dampfnudeln für den guten Zweck anbieten.

Die Betreiber von Q6/Q7, das CRM-Center & Retail Management der Diringer & Scheidel- Gruppe, spendete bei der Gelegenheit für die große Benefiz-Tombola 25 Einkaufsgutscheine zu je 50 Euro – immerhin ein Gesamtwert von 1250 Euro! Auch weitere Bloomäuler engagieren sich. Joachim Schäfer, der am nächsten Samstag zum 45. Mal (!) auf der Bühne spielt, stellte zudem 27 CDs aus seiner „Entspannungs-Serie“ sowie zehn Doppel-CDs mit allen Mannheimer Songs zur Verfügung. Rolf Götz brachte einen praktischen Kleinkompressor für Haus und Handwerk von seiner Firma Preßluft Götz, Hans-Peter Schwöbel 33 Bücher, eine CD und diverse Geschenkartikel. Eine große Tasche mit 14 verschiedenen Geschenkartikeln hat Inge Bichelmeier gepackt.

Auch von Feuerianern sind weitere Spenden zu melden: Das T & K Wohnstudio des Feuerio-Präsidenten Bodo Tschierschke schickte fünf mal zwei Designerkissen, Ex-Prinz Gerd Flanjak acht Bücher, fünf CDs und eine DVD, Regenschirme, Schreib-Sets und ein Schachbrett. Der Präsident des Ältestenrats, Hermann Anhorn, steuerte 18 Flaschen Weißwein Chardonnay sowie je ein Schreibset und ein Knirps Regenschirm für den guten Zweck bei.

Ein weiterer Dank geht an La Soirée Gourmande, den Weinhandel von Roland Isselhard in Flörsheim-Dalsheim, für 30 Flaschen Bordeaux Rotwein sowie 30 Einzelgutscheine für ein Weinseminar. Das Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus Duttweiler stellt 48 Flaschen Riesling für den Weinstand zur Verfügung.

Aber auch wichtige Mannheimer Institutionen dürfen nicht fehlen: Die Reiss-Engelhorn-Museen sind mit 15 Ausstellungstickets sowie zwei Flaschen Päpste-Wein dabei. Das Nationaltheater hat jeweils fünfmal zwei Karten für „Let’s Beat“ (Tanz), die Oper „Rigoletto“ sowie im Schauspiel „Kleiner Mann – was nun?“ ausgedruckt, das Kurpfälzisches Kammerorchester sechs Tickets für je zwei Personen für die Mannheimer Schlosskonzerte sowie die Kurpfalz Personenschifffahrt Gutscheine für eine große, eine kleine Hafenrundfahrt sowie eine Lagunenschifffahrt. Dankeschön!

