Blues Hotel bei Folk-Nacht im Schatzkistl

Gitarren, Bass, Drums und Bluesharp: Die Mannheimer Band Blues Hotel um Sänger Matthias Mautner tritt am Donnerstag, 13. Februar, im Rahmen der „Irish & American Folk-Nacht“ im Schatzkistl auf. Neben Liedern von Muddy Waters, Wet Willie, Popa Chubby oder Delbert McClinton finden auch Eigenkompositionen ihren Platz im Programm der Rhythm ‘n’ Blues-Musiker. Blues Hotel sagen über sich selbst, mit ihren Interpretationen die „musikalischen Grenzen vom Mississippi“ zu überschreiten und Funk sowie Soul zu Ton kommen zu lassen. Für das Konzert um 20 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Folk“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

