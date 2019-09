Blues-Legende Jim Kahr präsentiert „Find my Way home“

1952 geboren und aufgewachsen in Chicago wurde Jim Kahr in seiner frühen Karriere schnell zu einem Fixpunkt der Blues-Szene in der US-amerikanischen Stadt. Als Gitarrist und Sänger arbeitete er mit Künstlern wie Junior Wells, Carey Bell, Jimmy Rogers, Koko Taylor und Sunny Slim auf der Bühne zusammen. Überregionale Tourneen und Aufnahmen mit Blues-Ikonen wie John Lee Hooker und dem Bobby Blue Band Orchester folgten im Laufe der Jahre. Jim Kahr veröffentlichte mehrere Alben, zuletzt Ende 2018 „Find my Way home“. Für sein Konzert am Freitag, 13. September, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

