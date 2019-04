Bluesmusiker Richie Arndt live in der Kommode

Richie Arndts große Leidenschaft gehört dem Blues und der American Rootsmusic. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter gilt als „bunter Hund“ der deutschen Musikszene. Im vergangenen Sommer gewann die neu formierte Richie Arndt Band mit Sascha Oeing am Bass und Peter Weissbarth an den Drums die German Blues Challenge und wird Deutschland nun bei der International Blues Challenge 2019 in Memphis in den USA repräsentieren – eine große Ehre für den Ostwestfalen. Für den Auftritt der Band am Freitag, 12. April, in Gehrings Kommode verlost der „MM“ dreimal zwei Tickets. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Pollert)

