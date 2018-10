„Blütezeit des Außenhandels“

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Die Kopfhörer für die Gäste und die Kabinen mit den Übersetzern für Deutsch, Chinesisch und Englisch gaben der Zeremonie das Flair einer internationalen Konferenz. Und tatsächlich waren ja auch Gäste von weither gekommen, etwa der Erste Vize-Bürgermeister von Chongqing in China, Wu Cunrong. Oder Charles White von der Generaldirektion Regionalpolitik der EU-Kommission in Brüssel. Mit ihnen und vielen anderen Gästen aus Politik und Wirtschaft eröffnete Oberbürgermeister Peter Kurz am Contargo-Container-Terminal im Hafen gestern offiziell die Güterzugverbindung von Mannheim in die Millionen-Metropole Chongqing im Südosten Chinas.

Als symbolischen Akt setzte der Kranführer den letzten der 41 Container auf den ansonsten schon beladenen Güterzug. Mit einem lauten Hupen fuhr dieser um kurz nach 10 Uhr los. Rund 11 200 Kilometer lang ist die Strecke, die durch Polen, Russland, Weißrussland und Kasachstan führt. Knapp 18 Tage wird der Zug dafür brauchen.

Es ist genau genommen der zweite, der Mannheim in Richtung China verlässt. Ein erster war bereits am vergangenen Freitag gefahren, er ist nach knapp einer Woche derzeit in Russland. Doch bei diesen zwei Zügen soll es nicht bleiben, geplant ist spätestens mit Beginn des nächsten Jahres eine wöchentliche Verbindung. Betreiber ist das staatliche chinesische Eisenbahnunternehmen Yuxinou aus Chongqing.

„Besonderes Ereignis“ oder gar „historischer Moment“ – Formulierungen wie diese waren bei den Reden gestern immer wieder zu hören. „Die Kooperation zwischen China und Europa wird durch die Zugverbindung weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz – gerade mit Blick auf die vielen Firmen in der der Stadt, die Waren nach China lieferten. Das Stadtoberhaupt sieht das Zugprojekt auch als „klares Bekenntnis gegen nationalistische Tendenzen“. Er dankte unter anderem dem Ersten Bürgermeister Christian Specht, der bei dem Projekt federführend gewesen sei.

Wu Cunrong, der Vize-Bürgermeister aus Chongqing, sprach von einer „Blütezeit des Außenhandels“ zwischen China und Europa. Er hob die Gemeinsamkeiten zwischen Mannheim und seiner Heimatstadt hervor. Beide seien „wichtige Verkehrsknoten“ in ihren Ländern, beide befänden sich in „wichtigen wirtschaftlichen Regionen“. Die Städte könnten sich durch das Zugprojekt weiterentwickeln, „aber auch die kulturelle und freundschaftliche Verbindung stärken“.

Daimler AG bucht alle Container

Der chinesische Generalkonsul in Frankfurt, Wang Shunqing, lobte die Zugverbindung als aktuellstes Ergebnis des Projekts „Neue Seidenstraße“, mit dem China in den vergangenen Jahren den Handel mit Europa intensiviert habe.

Möglich gemacht hat die Eisenbahnverbindung unter anderem das EU-Programm „International Urban Cooperation“, in dem Mannheim als einzige deutsche Stadt für den Dialog mit China ausgewählt worden ist. Die jetzt entstandene Zugverbindung zeige, so Charles White von EU-Kommission, „dass Städte Treiber von Veränderungen sein können bei der Lösung globaler Probleme“.

Alle Container des gestern verabschiedeten Zuges waren von der Daimler AG gebucht, wie Konrad Fischer von Contargo erklärte. Er vermarktet die Verbindung. Daimler transportiere Teile für die Automobilproduktion in China. Sie stammten aus dem Verteilzentrum in Speyer. Dass das Unternehmen so viele Container nutze, hänge auch damit zusammen, dass der Schiffsverkehr wegen des Niedrigwassers aktuell stark eingeschränkt sei. Der Zug vor einer Woche war laut Fischer lediglich zu einem Drittel ausgelastet. Unter anderem hatte Almatis, der Ludwigshafener Hersteller von Aluminiumoxid-Materialien, vier Container gebucht.

Yuchem Gan vom chinesischen Eisenbahnunternehmen Yuxinou rechnet allerdings mit weiteren Anfragen für künftige Züge. Wohl nicht zu Unrecht. Die Mannheimer Eichbaum-Brauerei zum Beispiel, die ebenfalls nach China liefert, bezeichnete die jetzt geschaffene Verbindung jüngst als „eine neue logistische Option“. Yuchem Gan sieht nach eigenen Angaben zudem auch „viel Potenzial“, dass ein Zug langfristig in die andere Richtung fährt – und Waren von Chongqing nach Mannheim bringt.

