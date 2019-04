Blumenmeer blüht rechtzeitig

Alles ist vorbereitet, es funktioniert per Fernsteuerung: Um 12 Uhr beginnt heute Ostern – zumindest am Friedrichsplatz: Zur Mittagsstunde an Gründonnerstag schießen erstmals wieder die Fontänen empor. Zu den Feiertagen werden aber nicht nur die Wasserspiele die Spaziergänger erfreuen, auch ein Blumenmeer erreicht pünktlich die volle Blüte.

Mancher mag sich ja über den Regen gestern Morgen auf dem Weg zur Arbeit geärgert haben – Thomas Möllenberg hat sich darüber gefreut. „Das brachte noch mal so einen letzten, richtigen Kick“, so der Leiter der Stadtgärtnerei. „Wir brauchen Regen“ verweist auch Axel Boxheimer, Bezirksleiter des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt, auf die Trockenheit des vergangenen Jahres. Doch der Wettermix aus kurzer Nässe und Sonne werde helfen, dass sich genau zu Ostern die Blüten ganz öffnen, die Pflanzen rund um Mannheims Wahrzeichen die volle Farbpracht entfalten, so Möllenberg.

Neue Abstufung

42 000 Stiefmütterchen hat er speziell fürs Frühjahr für diesen prominenten Ort gezogen, ferner 11 000 Tulpen, 4000 Vergissmeinnicht und 3000 Hyazinthen. Am Paradeplatz kommen ein „Citrus mix“ von 6000 Stiefmütterchen sowie 4000 orangenen, roten und gelben Tulpen dazu.

„Wir haben mal die Optik etwas geändert“, verweist Möllenberg auf die Beete rund um die Wasserspiele. Der Farbton der Tulpen sei „etwas intensiver“, zudem habe er „mit der Höhe gespielt“ – sprich die gelben Tulpen sind etwa 15 Zentimeter größer als die roten, was eine schöne, abwechslungsreiche Abstufung erzeugt. „Wir wollen ja immer wieder etwas Schönes für unsere Mitbürger machen“, beschreibt Möllenberg die Motivation des Pflanzenaufzucht-Teams der Stadtgärtnerei.

Gesetzt werden sie dann von bis zu 25 Mitarbeitern von Boxheimer. Sieben Gärtner kümmern sich ständig um Friedrichsplatz und Paradeplatz. „Manchmal müssen wir jonglieren“, so Boxheimer, wenn er viele Krankheitsausfälle habe. Doch der Bereich rund um das Wahrzeichen weist den mit Abstand höchsten Pflegestandard in Mannheim auf.

Umso mehr ärgert sich Boxheimer über, wie er es nennt, „Trampelpfade“, wenn sich Menschen durch die Blumen Wege zum Wasserbecken bahnen oder der Rasen beschädigt wird. Wegen der Trockenheit und Beschädigungen musste er Gras nachsähen: „Das sah aus wie abgestorben“, so Boxheimer. Sogar Mountainbike-Fahrer hat er schon beobachtet, die quer über das gepflegte Grün rasen.

Vor genau einem Jahr gründete sich daher das „Aktionsbündnis Friedrichsplatz“ und appellierte an die Stadt, mehr für den Schutz der denkmalgeschützten Grünanlage vor Vandalismus zu tun. Dazu hatten sich Friedrichsplatz-Verein, Verein Stadtbild, Werbegemeinschaft City, Bürger- und Gewerbeverein östliche Innenstadt, Netzwerk Kapuzinerplanken sowie die Kunsthalle zusammengetan. Sie sprachen mit den zuständigen Bürgermeistern Christian Specht (Ordnung) und Felicitas Kubala (Grünflächen), erhielten von Polizeipräsident Thomas Köber zudem die Zusage verstärkter Kontrollen. Aber geändert hat sich aus Sicht des Vorsitzenden des Friedrichsplatz-Vereins wenig. „Es ist fast schon wieder unhaltbar, weil der Kommunale Ordnungsdienst alles durchgehen lässt und nicht einschreitet“, schimpft Harald Steiger: „Wenn die Stadt nicht bald reagiert, dann wird es immer schlimmer und zur Gewohnheit, dass man in der Anlage alles machen darf. Die Folgen sind uns bewusst: Die Schmuckanlage wird ihren Glanz verlieren und zum Tummelplatz werden!“

Der Verein hatte daher konkret vorgeschlagen, ein etwa kniehohes Gitter rund um die Beete am Wasserbecken zu setzen – so wie es sie am Tritonenbrunnen und an Grünflächen der Kunsthalle bereits gibt. Der Verein Stadtbild wäre sogar bereit, das mitzufinanzieren. Damit wolle das Bündnis „die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens deutlich unterstreichen“, schrieben die Unterzeichner an die Stadt. „Helfen würde es, auch wenn es das Rasenmähen erschwert“, sagt Axel Boxheimer dazu. „Ich kann mir das vorstellen“, kommentiert Markus Roeingh, Leiter des Fachbereichs Grünflächen und Umwelt der Stadt, den Vorstoß. Solch ein Gitter werde aber wohl einen fünfstelligen Betrag kosten. „Wir haben das der Verwaltungsspitze vorgelegt, entscheiden muss es letztlich der Gemeinderat“, so Roeingh.

