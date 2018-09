Blumepeterfest lädt zum Verweilen am Wasserturm ein

Mannheim

Blumepeterfest: Helfer bauen Festbereich am Wasserturm auf

Damit das Blumepeterfest 2018 am Samstag pünktlich starten kann, legen die Helfer am Freitag letzte Hand an. Die Benefizveranstaltung des Feuerio zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" beginnt um 10 Uhr.