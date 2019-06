Blutige Auseinandersetzung in Mannheimer Quadraten

Mannheim.Zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am frühen Mittwochmorgen, gegen 5.40 Uhr, in einem Wohnhaus im Mannheimer Quadrat U 5 gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erlitten beide Männer Schnittverletzungen, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Über die Hintergründe und die Schwere der Verletzungen war zunächst noch nichts bekannt.

In den Morgenstunden wurden nach Angaben der Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mik)