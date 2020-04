Blutspendeaktion im Rosengarten stößt auf große Nachfrage

Mannheim.Knallblauer Overall, Gummihandschuhe, Schutzbrille. Eine Frau steht am Eingang der Variohalle. Es sieht aus wie der Zugang zu einem OP, auch durch den gefliesten Boden. Hinter Haube und Mundschutz erkennt man ein nettes Lächeln, zwei Augen blinzeln geduldig. Die Blondine in Schutzmontur begrüßt die Gäste freundlich. Es ist Regina Dölger, sie hilft ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Achtung“, sagt sie und hebt das Thermometer ans Ohr. Nach einem Piepen fügt sie hinzu: „Danke, alles in Ordnung“. Nun reicht Cüneyt Demirel, der eigentlich Leiter der Spenderbindung ist, mit einer silber glänzenden Zange einen Mundschutz. Ja, jeder, der in die Halle will - auch als Reporter - wird gemessen und muss den Schutz tragen.

In den tiefen Gängen der Variohalle achten die Fachkräfte auf Abstand. Auch bei der Registrierung, bei der jeder Spender einen Strichcode für den Blutbeutel bekommt, um Verwechslungen auszuschließen. Die Besucher füllen Fragebögen aus, anonym und mit Abstand. Es wirkt wie bei einer Klassenarbeit, bei der die Unverbesserlichen als letzte Sanktion weit auseinander gesetzt wurden.

Carmen Rannefeld spendet seit sechs Jahren Blut. Die junge Frau mit Dutt und buntem Schal wirkt gelassen. Auch sie bekommt Fieber gemessen und wird untersucht. Die Corona-Krise hält sie nicht vom Spenden ab: „Ganz im Gegenteil. Ich dachte, jetzt ist bestimmt weniger los“, erzählt sie. Über den Andrang sei sie dann doch überrascht gewesen. Cüneyt Demirel bestätigt, dass die Blutspendetermine an diesem Tag ausgebucht sind. Ärztin Monika Grossmann fügt hinzu: „Für uns sind das ganz optimale Verhältnisse hier. Wenn das immer so wäre, das wär‘ ein Traum. Und auch mit der Terminvergabe, das ist super.“ Die Arbeitsmedizinerin ist eigentlich schon im Ruhestand. „Doch in Rente wird‘s schnell langweilig, jetzt helfe ich hier mit“, sagt sie und lacht. Demirel erzählt, es arbeiten teils Hauptamtliche, teils Ehrenamtliche mit. Die einzelnen Menschen wirken fast verloren in der riesigen Halle. Ärzte und Krankenschwestern in Weiß, junge und alte Spender in Bunt. Alle mit großem Abstand. „Hinten könnten wir auch noch öffnen, das ist ja nur die Hälfte des Raums“, berichtet Demirel. Auch er ist sehr froh über die räumlichen Gegebenheiten und begeistert, wie schnell die Aktion hochgezogen wurde. „Letzten Donnerstag gab es Gespräche - und schon heute stehen wir hier und alles läuft super“, sagt er. Viele, auch das Facility Management vom Rosengarten hätte beim Aufbau geholfen. „Sie waren sogar richtig froh, dass es etwas zu tun gab“, sagt Demirel lachend und zeigt sich dankbar.

Firmen-Blutspendeaktionen wurden abgesagt, Spenden auf engstem Raum wie normalerweise in Schulen seien nicht möglich, erklärt der Spenderbindungs-Chef. Die Ausweichmöglichkeit Rosengarten komme ihm und seinem Team gelegen. „Ich hoffe, das wird nach der Krise auch mal so möglich sein“, sagt er. In Eigenbeschaffung hat das DRK noch Masken für jeden Spender besorgt. Spender Daniel Katzorke aus Mannheim findet die Schutzmaßnahmen „total nachvollziehbar“. Unsicher fühlt er sich nicht und kommt weiter gern. Drei Mal hat er bisher sein Blut gegeben, „und jetzt eben unter anderen Umständen“, sagt er. Und er zieht seine Schutzmaske, die sich beim Reden bewegt, wieder nach oben.

Carmen Rannefeld liegt mittlerweile auf der Liege. „Haben Sie genug getrunken?“, fragt Krankenschwester Regina Baumann. Sie richtet die Schläuche und bindet Rannefelds Arm ab. Demirel steht dabei und berichtet, dass der Bedarf an Blut etwas geringer sei, da in Krankenhäusern weniger operiert werde. Aber die Nachfrage nach Blutbestandteilen, die etwa für Krebspatienten wichtig sind, sei weiterhin hoch. Daher freut er sich umso mehr, dass die Nachfrage an der Aktion im Rosengarten immens ist.

Auch Erstspender haben das Kongresszentrum Rosengarten in der Krise an diesem Tag aufgesucht. Durch die Terminvergabe geht es sehr geordnet zu - zur einen Seite wird hineingeschleust, zur anderen Seite herausspaziert, so einfach funktioniert das Prinzip. Auch ein großes „Danke“ gibt es - in Form einer Stärkung nach der Blutentnahme. Der sonst übliche Imbiss ist allerdings im Moment nicht erlaubt: Ein „Merci“ bekommen die Spender an diesem Tag in Form einer Schokolade.

