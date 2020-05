Blutspendedienst schlägt Alarm

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes hat dringend zu Spenden aufgerufen. Momentan sei der Bestand an Blutpräparaten „sehr kritisch“, so Harald Klüter, Ärztlicher Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Mai, gibt es daher im Epiphanias-Gemeindehaus in Feudenheim in der Andreas-Hofer-Straße einen Spendetermin.

Im April hatte der DRK-Blutspendedienst an sechs Tagen die Gelegenheit geboten, sich im Rosengarten den lebensrettenden Saft abzapfen zu lassen. Da war Klüter noch zufrieden mit den Beständen – betonte aber, man sei auf regelmäßige Blutspenden angewiesen. Blut sei kein Medizinprodukt, das man „auf Halde legen“ könne, verdeutlichte Klüter, der Transfusionsmedizin und Immunologie an der Medizinischen Fakultät Mannheim lehrt.

Nun spricht Klüter aber klar von einem „Engpass“: Dieser ergab sich nach seinen Worten aus einem „abrupt gestiegenen Bedarf“, weil sich die Kliniken nach Ende der Reduzierung des Operationsprogramms in der Anfangsphase der Corona-Pandemie wieder auf das normale OP-Programm einstellen und viele Depots in den Krankenhäusern daher jetzt wieder aufgefüllt wurden. Zudem habe es „leider mehrere schwere Unfälle“ gegeben. In der Summe habe dies eine „extreme und schnelle Bedarfssteigerung“ ergeben, so der DRK-Blutspendedienst.

Keine Ansteckungsgefahr

Zugleich gelten für den DRK-Blutspendedienst „weiterhin restriktive Vorgaben für Blutspendetermine“, damit sich niemand mit dem Coronavirus anstecken kann. Obwohl nach wie vor wöchentlich etwa 10 000 Blutspender bei diversen Terminen im Land kämen, seien bisher bei den Blutspendeaktionen „keine Übertragungen aufgetreten“, sagt Klüter erleichtert. Das zeige, dass sich das strikte Hygienekonzept bewährt habe – und daran halte man daher auch fest.

Das bedeutet, Blutspendetermine nur in großen Räumen anzubieten, in denen die Liegen mit weitem Abstand platziert werden können. Dies ist im Epiphanias-Gemeindehaus möglich. Dort helfen die evangelische Gemeinde Feudenheim sowie der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) bei der Abwicklung. Statt ihrer Behelfsmasken erhalten alle Spender einen zertifizierten Mund-/Nasen-Schutz.

Anmeldung erforderlich

Zudem gibt es eine Temperaturmessung bereits am Eingang, und jeder muss die Hände desinfizieren. Wer sich in den vergangenen vier Wochen im Ausland aufgehalten hat, auch Berufspendler zählen dazu, oder Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Menschen hatte, darf vorübergehend kein Blut spenden. Menschen mit Erkältungssymptomen oder Durchfall werden ohnehin generell nicht zugelassen. Damit sich nicht zu viele Menschen in dem Raum drängen, ist aber eine Terminreservierung erforderlich im Internet unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/feudenheim oder über die Telefonhotline unter 0800/1 19 49 11. Klüter hofft an den beiden Tagen, jeweils 14 bis 19 Uhr, auf 240 Blutspenden – das entspricht etwa einem Dreitagesbedarf der Mannheimer Kliniken.

