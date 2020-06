BMW aufgebrochen: Hoher Schaden

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen 3er BMW aufgebrochen, der in der Landsknechtstraße in Höhe der Hausnummer 14 in Neuhermsheim abgestellt worden war. Aus dem Auto entwendeten der oder die Täter das Navigationsgerät sowie den Airbag. Darüber hinaus nahmen sie auch noch drei Jacken mit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 10 000 Euro. Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler auf Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, ein. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können: 0621/1 74 44 44 (Kriminaldauerdienst) oder 0621/1 74 33 10 (Polizeirevier Oststadt). pol/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.06.2020