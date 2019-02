BMW kommt von Straße ab

Der BMW wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © Kreuzer

Zu einem schweren Unfall ist es auf der Strecke zwischen Viernheim und Mannheim gekommen, drei Personen wurden dabei verletzt. Der Fahrer eines 3er-BMW war gestern mit zwei Beifahrern auf der Alten Mannheimer Straße in Richtung Käfertal unterwegs. Gegen 13.15 Uhr kam das Fahrzeug am Ende einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn ab. Der Wagen raste in die Böschung und überschlug sich. Warum der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor und wie schwer die Insassen verletzt wurden, konnte die Polizei gestern nicht sagen. Die Unfallaufnahme dauerte gestern Nachmittag mehrere Stunden, neben der Polizei waren Rettungsdienste und die Feuerwehr im Einsatz. Die Mannheimer Straße war zwischen Magdeburger Straße und der Entlastungsstraße West in Viernheim mehrere Stunden gesperrt. bro/pol

