BMW prallt gegen Leitplanke und Audi

Einen spektakulären Unfall hat es auf der B 38 a gegeben – der aber zum Glück noch glimpflich ausgegangen ist. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verlor ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Ludwigshafen am Dienstag gegen 17.20 Uhr die Kontrolle über sein Auto, als er von der Mallaustraße auf die B 38 a Richtung Feudenheim fuhr. Er prallte erst gegen die Leitplanke und dann gegen den Audi eines 20-Jährigen. Ein Notarzt wurde mit einem Hubschrauber eingeflogen, konnte aber Entwarnung geben: Beide Fahrer wurden nur leicht verletzt. Die B 38 a war kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30 000 Euro. jor/pol

