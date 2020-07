Bodo Schiffmann spricht Samstag in Mannheim bei umstrittener Demo am Schloss

Am Samstag plant die Initiative „Querdenken 621“ in Mannheim ab 14.30 Uhr eine Kundgebung am Schloss. Das kündigten die Initiatoren auf ihrer Instagram-Seite an. Die Organisatoren der Demo leugnen die Existenz einer Corona-Pandemie und sehen die Grundrechte durch die Schutzmaßnahmen gefährdet. Gastredner ist unter anderem Bodo Schiffmann aus Sinsheim, der die Initiative „Wir 2020“ gegründet

...