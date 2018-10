Börse für Zierfische

Welse gibt’s bei den Aquarienfreunden am Samstag zu sehen. © dpa

Welse, Barsche, Gupys und Co. aus privaten Nachzuchten gibt’s bei der großen Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse der Aquarienfreunde Mannheim im Angebot: Am Samstag, 27. Oktober, können Neugierige zwischen 9.30 und 12 Uhr nicht nur Salmler, Platys, Garnelen und verschiedene Wasserpflanzen begutachten, sondern auch mit den erfahrenen Aquarianern ins Gespräch kommen und sich über das Hobby Zierfische austauschen – und zwar bei einer Tasse Kaffee in lockerer Atmosphäre, wie die Organisatoren versprechen. Aquaristische Neulinge, so heißt es weiter, werden von den Vereinsmitgliedern kostenlos und ohne Kaufzwang beraten.

Aufgebaut werden die Aquarien im Vereinsheim in der Uhlandstraße 8 in der Neckarstadt. Weil Parkmöglichkeiten im direkten Umfeld knapp sind, empfiehlt der Verein, das Auto auf den Parkplätzen der Schulen in der Neckaruferbebauung abzustellen. Die seien samstags ungenutzt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018