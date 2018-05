Böse Mächte bedrohen Mannheim

Mannheim, eine Schülerin des Johanna-Geissmar-Gymnasiums und steinerne Wasserspeier spielen eine wichtige Rolle in Mara Laues Fantasy-Roman. © Koser

Von unserer Mitarbeiterin

Katharina Koser

Es ist ziemlich laut, als an diesem Tag zur vierten Stunde die Schüler der 7. Klassen in den großen Konferenzraum des Johanna-Geissmar-Gymnasiums (JGG) drängen. Gleich wird die Autorin Mara Laue aus ihrem neuen Jugend-Fantasyroman vorlesen - Premierenlesung, ganz exklusiv. Die Lehrer haben etwas Mühe, Ruhe in die aufgeregte Schülerschar

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018