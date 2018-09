Bomben zerschlagen die barocke Pracht

Touristen vermissen in Mannheim oft ein schönes, historisches Stadtbild. Das gab es, und sogar Johann Wolfgang von Goethe und Wolfgang Amadeus Mozart schwärmten davon. In der Nacht vom 5. auf 6. September 1943 wurde aber ein Großteil der alten Bausubstanz durch britische Bomber ausgelöscht.

Der Satz klingt erschütternd: „Mannheim existiert nicht mehr“, beschreibt Helmut Cron am 25. September 1943, kurze Zeit nach dem heftigen Angriff am 5./6. September 1943, die Auswirkungen in einem Brief an Hermann Heimerich nach Berlin. Dort lebt das frühere Mannheimer Stadtoberhaupt, von den Nationalsozialisten aus dem Amt gejagt. Auch Cron ist als Chefredakteur des „Mannheimer Tageblatts“ von den Nazis abgesetzt worden, aber Briefe zu schreiben, das kann ihm keiner verbieten.

„Von den Häusern dürften kaum noch 20 Prozent stehen. Der Lindenhof ist total weg. Die Leute hausen, soweit sie noch da sind, in Kellern. Ein Bild furchtbaren Jammers. Die lebendige Stadt ist endgültig tot“, so Cron, der nach dem Krieg die „Stuttgarter Zeitung“ mit aufbaut und Mitgründer des Deutschen Journalistenverbands (DJV) wird. „Die schönen alten Barockbauten sind alle futsch. Schloss, Jesuitenkirche, Hypothekenbank usw., aber auch das neue Mannheim ist nicht mehr da“, schildert Cron dem früheren Oberbürgermeister die Lage.

Nationaltheater eingestürzt

Tatsächlich sind fast alle Quadrate zu 80 bis 100 Prozent zerstört. 1945, nach dem Krieg, kartiert das städtische Vermessungsamt alle Gebäudeschäden nach einheitlichem Muster und veröffentlicht das im sogenannten „Schadensplan“. Da ist die Innenstadt fast komplett gelb gekennzeichnet – das Zeichen für den höchsten Grad der Zerstörung. Wenige orangene Flecken dazwischen stehen für Schäden zwischen 50 und 80 Prozent der Gebäudesubstanz.

„Nur die westliche Unterstadt war noch halbwegs intakt, weshalb auch das Rathaus in K 7 noch bei der Übergabe der Stadt an die Amerikaner genutzt werden konnte“, erläutert Marchivum-Direktor Ulrich Nieß, „während die prominenten Gebäude meist Schäden zwischen 50 und 100 Prozent aufwiesen.“

Das Nationaltheater im Quadrat B 3, wo einst Schiller seine „Räuber“ uraufführen durfte – es existiert nicht mehr. „Damit ist eine über 160 Jahre alte Theatertradition zerschlagen“, bedauert der Oberbürgermeister Carl Renninger, ein strenger Nazi, in einem Schreiben an Reichspropagandaminister Joseph Goebbels, der das Haus von einem Besuch 1937 kennt. Dabei wird an diesem Abend im September 1943 gerade die neue Spielzeit eröffnet, mit Carl Maria von Webers „Freischütz“. Doch kaum ist die Vorstellung vorbei, kommen die britischen Bomber.

Auch ein Stück Theatergeschichte wird von ihnen ausgelöscht. Die Villa der Geschwister Reiß in E 7, 20, Sitz des 1936 eröffneten Theatermuseums, ist nach den verheerenden Angriffen ausgelöscht und an Exponaten nur das erhalten, was rechtzeitig ausgelagert wurde. Das Palais Castell in L 2, 9, wohin man das Theaterarchiv und auch einige Polstermöbel des Schlossmuseums gebracht hatte, brennt aus – weil das durch Brandbomben entfachte Feuer durch den Aufzugsschacht in das Kellergewölbe vordringt.

Vom Rathaus in N 1 bleiben nach der schlimmen Nacht nur ein paar Gebäudereste und der Turmstumpf stehen, weshalb die Verwaltung in Büros der Stadtwerke in K 7 umzieht. Fast alle Häuser rund um den Paradeplatz wie das alte kaiserliche Postamt in O 2, C 1 und D 2 – einfach weg, nur noch Trümmer.

Jesuitenkirche in Flammen

In der Jesuitenkirche werden Kuppel, Glockentürme, Glocken und Dachstuhl von Bomben hinweggefegt. „Wie eine riesige Fackel loderte die Kuppel zum schwarzen Himmel hinauf“, heißt es in einem Zeitzeugenbericht. Die Marmorsäulen des Hochaltars krachen zusammen. Vorderes Kirchenschiff mit seitlichen Emporen, Kanzel, Gestühl, Kommunionbank, vier Beichtstühle und beide Seitenaltäre – in Trümmern. Daher teilt eine provisorische Trennwand bis 1960 den hinteren, benutzbaren Teil der Kirche vom zerstörten Chorraum ab.

Traurig der Anblick des Schlosses. Beschädigt ist es bereits seit einem ersten Angriff im Dezember 1940, als der Westteil des Corps de Logis getroffen wird, Feuer und Löschwasser schwere Schäden vom Trabantensaal bis zum Eckpavillon hin verursachen. Dann wird aber verfügt, dass von den verbleibenden Stuckdecken im Trabantensaal Gipsabdrücke zu nehmen sind – nur so ist später die Rekonstruktion möglich.

Die heftigen Bombardements 1943 lassen dann von der prächtigen barocken Residenz nahezu nur die Außenmauern übrig. Eine Ausnahme, es gleicht einem Wunder: Während ringsum alles einstürzt und ausbrennt, bleibt die Kabinettsbibliothek der Kurfürstin Elisabeth Auguste mit ihren schmucken Holzverkleidungen, eleganten Ornamenten und pastellfarbene Malereien fast unberührt. Es ist heute der einzige Originalraum im Schloss aus der Bauzeit, daher nur von einer Glasscheibe geschützt zu besichtigen.

Schloss ausgebrannt

Doch sonst bleiben nur Mauern übrig. „Trostlos der Anblick des Schlosses mit seinen ausgebrannten Prunkräumen, seinen zertrümmerten Fassaden, verkohlten Dachbalken, zerbröckelten Skulpturen“, beschreibt der damalige Stadthistoriker Friedrich Walter 1943 die Situation. Selbst massive Erdgeschossgewölbe stürzen ein. In der Schlosskirche widersteht einzig die Gruft, wo Kurfürst Carl Philipp ruht, den Bomben, der Rest ist alles kaputt.

Wer heute im Rittersaal sitzt, sieht wenige Originale – nur die Marmorstatuen, die Supraporten. Sie hat man nämlich ausgelagert. Zwar entscheidet man sich spät dazu, weil die Auslagerung von Kulturgut „Beunruhigung unter der Bevölkerung auslösen könnte“, so die Nazis, aber ab August 1943 werden dann doch fast 2500 Kisten mit Büchern, Noten, Kunstwerken, Musikinstrumenten in einem Stollen im Salzbergwerk Heilbronn in Sicherheit gebracht. Dort landen später auch jene Schätze der Schlossbibliothek, die nach der schlimmen Bombennacht im September 1943 zunächst ins Schwetzinger Schloss gebracht werden. Aber letztlich ist es Zufall, welches Kulturgut überlebt. Viele Bestände des Stadtarchivs in N 1 etwa sind unwiederbringlich verloren.

