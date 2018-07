Bootstour auf der Spur des Plastikmülls

Anzeige

Eine Rundfahrt des Ausflugsschiffs MS Kurpfalz durch den Hafen widmet sich am Samstag, 21. Juli, dem Thema „Plastikmüll in unseren Meeren“. Die Veranstalter, der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg und das Eine-Welt-Forum Mannheim, erklären: Der Kaffee im Pappbecher und der Salat in der Plastikbox gehörten mittlerweile für viele Menschen zum Alltag. Doch was passiere eigentlich mit all diesen Verpackungen? Jahr für Jahr gelangen mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll in unsere Meere – mit verheerenden Folgen für Mensch und Umwelt. Doch auch versteckt in Kosmetikartikeln und unserer Kleidung finden sich winzig kleine Plastikpartikel. Wieviel von all diesem Plastik wandert auch über Rhein und Neckar in die Weltmeere? Und was können wir im Alltag tun, um die Plastikflut zu stoppen?

Diesen Fragen will sich die Aktion auf dem Schiff widmen. Abgelegt wird um 15 Uhr mit der MS Kurpfalz am Cahn-Garnier-Ufer. Nadine Schubert, Spiegel-Bestsellerautorin der Bücher „Besser leben ohne Plastik“ und „Noch besser leben ohne Plastik“, stellt während der Fahrt Plastik-Alternativen vor, die alle im Alltag nutzen können.

21. Juli, ab 15 Uhr, ab Cahn-Garnier-Ufer. Fahrkarten (inkl. ... 21. Juli, ab 15 Uhr, ab Cahn-Garnier-Ufer. Fahrkarten (inkl. Imbiss) gibt es für 12,50 Euro online im Internet bei der Kurpfalz Personenschiffahrt unter www.kurpfalz-schiffahrt.de/ Ticketshop/index.php?cat=c28_ Nachhaltige-Hafenrundfahrt-

Zum Abschluss der Schiffsrundfahrt am Samstag erwartet alle Teilnehmenden ab 16.30 Uhr ein „bio-fairer Imbiss“ – natürlich plastikfrei – und die Möglichkeit, gemeinsam zu diskutieren, wie man den Verpackungsmüll aus dem Alltag verbannen kann. red