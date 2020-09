Boris Weirauch für Mannheimer Süden nominiert

Boris Weirauch und Ersatzkandidatin Nazan Kapan. Angela Boll (abo)

Mannheim.Eine frische Brise weht am Freitagabend um die Kulturhalle in Feudenheim und auch drinnen bei der SPD-Nominierungskonferenz für den Mannheimer Süden wird verbal ordentlich gewirbelt, um Wind zu machen für die Landtagswahlen, die im März 2021 anstehen. Mit 41 Ja-Stimmen (eine Enthaltung) wird schließlich der amtierende Landtagsabgeordnete Boris Weirauch nominiert. Als Zweitkandidatin steht ihm die Leiterin des Frauenhauses und SPD-Bezirksbeirätin für die Schwetzingerstadt und Oststadt, Nazan Kapan, zur Seite. Sie bekam 38 Ja- und drei Nein-Stimmen (eine Enthaltung).

Mannheim als Mittelpunkt

Moderatorin Isabel Cademartori, stellvertretende Kreisvorsitzende, machte gleich zu Beginn der Veranstaltung klar, was sie an den Kandidaten schätzt: „Boris ist ein superengagierter, superzuverlässiger Abgeordneter“ und „Nazan steht für alle Menschen in der Stadt, die eine Stimme brauchen, damit sie gehört werden“. Kämpferisch zeigte sich Weirauch selbst in seiner Rede - wohlwissend: „Es wird ein schwerer Wahlkampf.“ Die Corona-Krise habe das „Dilemma“ der schwarz-grünen Landesregierung offenbart, betonte er, es habe zeitweilig „totales Chaos“ geherrscht. Insbesondere das Bildungsministerium gehöre wieder in sozial-demokratische Hand, Ministerin Susanne Eisenmann habe sich als „Totalausfall“ erwiesen. Mannheim aber werde, so versprach Weirauch sein „Mittelpunkt“ bleiben, dabei erwähnte er die Schwerpunkte Lärmschutz und Rettungsdienste, außerdem die regionale Wirtschaft.

Nah bei den Menschen

Kapan hob insbesondere auf ihre Kenntnisse in der Sozialarbeit ab: „Das große Ganze ist nur dann zu bestreiten, wenn der Einzelne keinen Schaden nimmt.“ Sie gehöre zu den Leuten, die sehr nah bei den Menschen seien: „Migrantin, Frau, Muslima. Ich weiß, wovon ich rede.“

Bereits vor einer Woche war Stefan Fulst-Blei für die SPD im Mannheimer Norden nominiert worden. Als Ersatzkandidatin wurde bei der Konferenz auf der Freilichtbühne in der Gartenstadt die vorgeschlagene Andrea Safferling bestätigt.

