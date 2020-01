Boule-Trainer mit Passion

Wer sich in Deutschlands Boule-Welt über Klaus Endress erkundigt, hört vieles – und vor allem: viel Gutes. Denn der gebürtige Mannheimer versteht seinen Sport mit den gut 600 Gramm schweren Metallkugeln nicht nur als „großartige Mischung aus Präzision, Konzentration und Koordination“. Er vermittelt diese Faszination seit Jahrzehnten auch Tausenden von Menschen weiter. Spieler von Weltklasse wie Mercedes Lehner oder André Skiba gingen bei Endress in die Technik-Lehre, und setzten dort die Basis für ihren heutigen Erfolg. Das ist Grund genug für den Landessportverband Baden-Württemberg, den 70-Jährigen mit dem Sonderpreis für Trainer zu ehren.

Doch von vorn. Um zu verstehen, wie aus Endress der Vordenker des deutschen Boule-Sports werden konnte, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Denn lange Zeit, bevor der Mannheimer seine erste Kugel wirft, steht Endress als Fußball-Jugendtrainer beim SC Käfertal an der Linie – und setzt mit der Einführung des holländischen Systems damals schon technische Maßstäbe. Heutige Profis wie Waldhof-Innenverteidiger Marcel Seegert absolvieren bei Endress ihre ersten Einheiten. Und selbst der heutige Trainer beim Karlsruher SC, Alois Schwartz, dessen Sohn damals in Käfertal spielte, war schwer beeindruckt von der konsequenten Ausbildung.

Eine Philosophie, die sich für Endress bald schon auf den neuen Sport ausweiten sollte. Auf einem Campingplatz im spanischen Tarragona kommt der Mannheimer ganz zufällig mit den Kugeln in Kontakt – und hatte plötzlich Blut geleckt.

Mitgliederzahl gestiegen

„Was mich so begeistert hat, war, dass das ein Sport ist, den wirklich jeder machen kann, wenn er bereit ist, sich darauf einzulassen“, wie Endress im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet– und fortan selbst an eben dieser Mission arbeitet. Denn ob er beim SC Käfertal Mitte der 90er Jahre die Boule-Abteilung mit aufbaut, an Grundschulen in Käfertal und Feudenheim ehrenamtlich Unterricht erteilt, oder bei Sport und Spiel am Wasserturm Tonnen von Kies anfährt, um eine mobile Boule-Bahn zum Experimentierfeld zu machen: bei Endress geschieht all das aus Leidenschaft und Überzeugung gleichermaßen.

Wer im Gespräch mit dem 70-Jährigen aufmerksam zuhört, spürt vor allem eines: Wie groß der Stolz ist, Verständnis und Wahrnehmung des eigenen Sports rapide gesteigert zu haben. Dabei spricht Endress passioniert von Lehrer-Ausflügen und Pädagogen-Coachings, Trainer-Workshops und Meisterschafts-Vorbereitungen, die den Boule-Experten durch ganz Deutschland oder international um die ganze Welt führen. Diese Passion zeigt sich durchaus auch in Zahlen. Seit Endress 2010 die Verantwortung für die Jugend auf Landesebene übernahm, konnte er die Anzahl an Mitgliedern um satte zwei Drittel steigern – von zahllosen Titeln seiner eigenen Schützlinge auf Landes- und Bundesebene hat man da noch gar nicht gesprochen.

Persönlicher Kontakt wichtig

Dass sich der überzeugte Mannheimer für seinen „Auftrag“, wie er ihn gern nennt, als Experte für Labortechnik bei der Hochschule Mannheim immer wieder von der Arbeit freistellen ließ, war für Endress eine Selbstverständlichkeit. Nicht weniger im Übrigen als der aufrichtige persönliche Kontakt zu seinen Spielern. „Wenn ein Kind ohne Ankündigung einfach nicht mehr kommt, dann gehe ich schon mal zu Hause vorbei und rede mit den Eltern“, wie Endress gegenüber dem „MM“ klarstellt. Trotzdem will er nicht viel Aufhebens darum machen, dass er dem ein oder anderen Jugendlichen bisweilen sogar schon zu einer Ausbildungsstelle verholfen hat.

Für Elisabeth Kamrad, die dem Boule, Boccia und Pétanque-Verband im Land als Präsidentin vorsteht, ist all dieses Engagement nicht weniger als „großartig“. Mit welch großer Selbstverständlichkeit Endress seine handwerklichen Fähigkeiten zur Konstruktion einer eigenen Halle für den TSV Badenia Feudenheim genutzt habe, aber auch sonst „mit Leib und Seele“ dabei sei, um Menschen für diesen Sport zu gewinnen, sei ohne Zweifel einzigartig: „Dieser Mann ist einfach der Wahnsinn“, gibt sie zu verstehen. „Und wenn diesen Preis einer verdient hat, dann er!“

