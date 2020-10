Boveristraße ab 2. November voll gesperrt - Umleitungen eingerichtet

Mannheim.Seit Beginn der Bauarbeiten an der Boverirampe ab 28. September 2020, kam es in der Boveristraße zwischen der Mannheimer Straße und der Baustelle an der Boverirampe zu Verkehrsverstößen mit sicherheitsgefährdenden Folgen. Dies teilte die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung mit. Deshalb wird die Boveristraße ab dem 2. November 2020, ab der Kreuzung Mannheimer Straße in Fahrtrichtung Waldhof / Luzenberg, voll gesperrt.

Die Zufahrt zu den ansässigen Firmen und zu den Grundstücken ist dann nur noch aus der Fahrtrichtung der Oskar-von-Miller-Straße möglich. Umleitungsbeschilderungen würden weiträumig aufgestellt werden.



Auch der Privatweg zwischen der Turbinenstraße und der Boveristraße (entlang des Aldi-Parkplatzes) wird voll gesperrt . Eine Umleitung für den Rad-und Fußgängerverkehr sei eingerichtet und erfolge über die Turbinenstraße, die Oskar-von-Miller-Straße und anschließend in die Boveristraße.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020