Boveristraße für Radler gesperrt

Wegen Baugrund-Untersuchungen im Bereich der B 38-Brücke über die Riedbahn (BBC-Brücke) sind ab diesem Montag, 8. Juli, Teilflächen der Geh- und Radwege in der Boveristraße und in der Zielstraße in einem rund 15 Meter langen Bereich gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. „Die Untersuchungen werden in den Geh- und Radwegen beider Straßen parallel ausgeführt und enden voraussichtlich am Freitag, 12. Juli“, heißt es in einer Mitteilung . Fußgängern und Radfahrern empfiehlt die Verwaltung, auf umliegende Nebenstraßen auszuweichen. Auf den Straßenverkehr der B 38 hätten die Baugrunduntersuchungen keinen Einfluss. mor

