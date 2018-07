Anzeige

Ein Raum ohne Wände – das gibt es nicht? Die Haltestelle Fortschritt beweist das Gegenteil und zeigt, wie mit einfachen Mitteln etwas Besonderes entstehen kann – auch im übertragenden Sinne. Neben dem Einraumhaus am Neckarufer, gegenüber vom Alten Meßplatz in der Neckarstadt-West, zeigen Holzpfeiler in die Luft, sie markieren eine Grenze, lassen den Raum aber dennoch offen wirken.

Das ist auch der Grundgedanke der Haltestelle Fortschritt, die bereits im vergangenen Jahr auf die ungenutzten Flächen an der Rheinstraße unter den Verkehrsirrungen und -wirrungen aufmerksam gemacht hat: Das Konzept soll Ideen offen sprießen lassen, auch wenn es (stadt)planerische Grenzen gibt. Die Organisatoren um Wulf Kramer und Robin Lang vom Architektenbüro „yalla yalla“, Philip und Johannes Brückner vom gleichnamigen Designbüro und Sarah Pint wollen mit jener brachliegenden Fläche zwischen Altem Bahnhof und Lidl-Filiale erneut einen Ort in Erinnerung rufen, der mehr oder weniger unbespielt ist und nicht den besten Ruf hat, „ein Un-Ort sozusagen“, erklärt Architekt Kramer.

Veranstaltungen der Aktion Heute, 7. Juli, startet der Workshop Hochbeetebau um 15 Uhr. Ab 17 Uhr gibt es einen Kiezbrunch. Ab 20 Uhr spielt die Elmo Lewis Band. Am Montag, 9. Juli, wird um 20 Uhr die Dokumentation „Mietrebellen –Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt“ gezeigt. Am Mittwoch, 11. Juli, gibt es ab 14 Uhr Vorträge zum Thema „Wohin wollen wir wohnen?“. Am Donnerstag, 12. Juli, gibt es um 18 Uhr Kurzvorträge und ab 20 Uhr eine Party. Am Freitag, 13. Juli, ist das Finale ab 20 Uhr mit Livemusik. seb

Diskussion um Stadtplanung

Die Stelle könnte nicht passender gewählt sein, möchte das Fünfer-Team mit 15 bis 20 Helfern nicht nur die Brachfläche für eine Nutzung auf den Plan bringen, sondern auch Lösungen liefern. Gestern haben Masterstudenten für Design an der Hochschule Mannheim ihre Projekte in einem Stadtrundgang vorgestellt. Unter anderem zeigten sie den Mietpreisverlauf auf dem Land, in Mannheim und anderen Städten wie München auf. Denn ums Wohnen drehen sich die Aktionen. Es werden verschiedene Themen passend dazu aufgegriffen – wie sozialer Wohnraum oder demografischer Wandel, der Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Bereiche hat, und auch Gentrifizierung, also die Verdrängung von Einwohnern aus einem Stadtteil wegen zu hoher Mieten.