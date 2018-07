Anzeige

Mannheim..An der A 6 zwischen dem Mannheimer Kreuz und dem Autobahndreieck Viernheim sind Grünflächen unmittelbar rechts neben der Fahrbahn in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, sei die Rauchentwicklung so stark, dass der rechte Fahrstreifen in Richtung Frankfurt gesperrt wurde.

Was diese Brände auslöste ist bislang noch unbekannt. Mehrere Autofahrer hatten gegen 14.40 Uhr die Polizei alarmiert. Informationen zum Außmaß der Brände liegen ebenfalls noch nicht vor.