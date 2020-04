Branche in Not bleibt positiv

Eine Branche, die von der aktuellen Corona-Krise besonders stark betroffen ist, ist die Hotellerie. Hotels und ihre Restaurants sind geschlossen, Großveranstaltungen sind vorerst bis zum 31. August abgesagt und Gäste bleiben aufgrund der weltweiten Reisewarnungen zuhause. Achim Ihrig, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Ariva mit fünf Hotelbetrieben in der Quadratestadt, berichtet von einer Buchungsrate von null Prozent für den kommenden Monat Mai. Bemerkenswert: Diese Branche, die hart getroffen wird, bleibt positiv und appelliert an die Gesellschaft, sich weiter solidarisch zu zeigen. Seit Dienstag hängt am Hilton Garden Inn der Ariva Hotelgesellschaft am Mannheimer Hauptbahnhof ein großes rotes Banner mit der Aufschrift: „Mannheimer halten zusammen! Sogar mit dem nötigen Abstand. Danke!“

Es sei eine spontane Idee der Mitarbeiter gewesen, sagt Ihrig auf Nachfrage dieser Redaktion. „Wir wollten die Mannheimer Bürger motivieren, weiter zusammenzustehen, und zeigen, dass wir es nur gemeinsam durch diese schwierige Zeit schaffen“, so der Ariva-Geschäftsführer. „Zusammenhalt ist das Wichtigste, das unsere Gesellschaft während dieser Krise leisten kann.“ Für das Hotelgewerbe sei die aktuelle Situation dramatisch. „Die Monate März, April und Mai sind für uns die wichtigsten im ganzen Jahr“, sagt Ihrig. „Da finden die Großveranstaltungen in der Region statt.“ Der Maimarkt, Deutschlands größte Regionalmesse, war beispielsweise für die Tage vom 25. April bis 5. Mai geplant. Rund 340 000 Besucher und 1400 Aussteller hatten die Organisatoren erwartet. Der im Frühjahr entstandene Umsatzverlust sei für Hotels über das Jahr hinweg nicht mehr aufzuholen, sagt Achim Ihrig.

Solidarität in der Krise sei groß

Ob Mannheim in diesen Zeiten bereits zusammenhält? „Ja absolut“, findet der Ariva-Geschäftsführer. Man stehe füreinander ein. Auch die Politik, die in kürzester Zeit Entscheidungen treffen und wieder ändern und nachbessern müsse, erfahre während der Krise Verständnis und Solidarität. „Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Der Zusammenhalt in Mannheim ist und wird immer stärker“, sagt er.

Auch alle Restaurants der fünf Hotels in der Quadratestadt sind derzeit geschlossen. Ihrig hofft, dass sie nach dem 4. Mai mit Hygienemaßnahmen wieder in Betrieb genommen werden können – „nicht in den Normalbetrieb, das wird noch nicht funktionieren“, fügt er hinzu. Für die Auszubildenden der Hotelbetriebe waren die Küchen aber weiter geöffnet. „Sie haben zur Übung für Pflegeheime gekocht oder Osterlämmer für Mitarbeiter gebacken.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020