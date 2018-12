Brand auf den Planken

Wegen eines Einsatzes der Feuerwehr in der Mannheimer Innenstadt ist es gestern Morgen zu Störungen im Straßenbahnverkehr gekommen. Nach Angaben der Polizei rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 8.30 Uhr zu einem Geschäft im Quadrat O 4 auf den Planken aus. Dort wurde am Morgen Brandgeruch wahrgenommen. Vor Ort löschten die Einsatzkräfte ein Feuer in dem Optikgeschäft. Die Räume wurden anschließend mit einem Hochdrucklüfter gelüftet. Bei dem Einsatz in der Innenstadt wurde niemand verletzt.

Mit Behinderungen mussten Fahrgäste der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) während der Löscharbeiten klarkommen, weil die Straßenbahnen nur eingeschränkt fahren konnten. Wie ein Sprecher der RNV mitteilte, wurden die Linien 2, 3, 4 und 6 während des Einsatzes umgeleitet. Gegen 8.40 Uhr wurde der reguläre Straßenbahnbetrieb wieder aufgenommen. pol/onja

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018