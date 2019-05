Brand auf Recyclinghof – Anwohner gewarnt

Am Dienstagabend ist auf einem Recyclinghof in der Industriestraße ein Feuer ausgebrochen. Auf diesem Bild sind Einsatzkräfte der Feuerwehr dabei, den Großbrand zu löschen – dies gelang auch. Laut Polizei war die Feuerwehr mit drei Löschzügen vor Ort. Die Industriestraße war zwischen Fardelystraße und Pyramidenstraße gesperrt. Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass niemand verletzt wurde. Die Ursache konnte am Abend noch nicht ermittelt werden. Ab 22 Uhr stellte die Feuerwehr eine Brandwache bereit, die darauf achten sollte, „dass das Feuer nicht noch einmal aufkeimt“, so ein Polizeisprecher. Etwa 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Über Smartphone-Warnsysteme (Nina und Katwarn) wurden Bewohner der Stadtteile Neckarstadt Ost und West, Wohlgelegen und Innenstadt/Jungbusch aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. mik/dls/jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019