Brand im Lager - Mannheimer Supermarkt evakuiert

Mannheim.Bei einem Supermarkt in Mannheim ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei informierte in einer ersten Mitteilung, dass es sich dabei um den „Rewe“-Markt in der Rheinhäuser Straße in der Schwetzingerstadt handelt. Der Supermarkt sowie ein angrenzendes Gebäude wurden evakuiert. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen schließlich erfolgreich. Auf Anfrage sagte ein Sprecher, dass es insgesamt fünf verletzte Personen durch Rauchgas gab. Zwei von ihnen wurden stationär ins Krankenhaus aufgenommen, die drei weiteren sollten ambulant behandelt werden.

Auf spätere Anfrage bei der Polizei berichtete ein Sprecher der Behörde, dass der Brand im Lager des Supermarktes ausgebrochen war. Die Feuerwehr präzisierte und gab an, dass im Bereich der Anlieferung ein Vollbrand ausgebrochen war. Daraufhin wurden auch drei Treppenräume sowie Wohnungen im Gebäude, die die Einsatzkräfte teils gewaltsam öffneten, auf weitere Personen kontrolliert.

Zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. Zusätzlich war die Freiwillige Feuerwehr Neckarau im Einsatz. In einer ersten Mitteilung war davon die Rede das zwei Container am Supermarkt in Brand geraten waren. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.