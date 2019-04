Brand in Außenstelle der Stadtbibliothek Mannheim

Im Mannheimer Stadtteil Schönau ist am Sonntagabend die Außenstelle der Stadtbibliothek Mannheim abgebrannt. Zunächst hatte es geheißen, dass die Hans-Christian-Andersen-Schule in Flammen stehe. Wie die Polizei mitteilte, besteht bei dem Gebäude in der Lötzener Straße Einsturzgefahr. Nach Angaben der Stadt handelt es sich um das ehemalige Unterstufengebäude des Johanna-Geissmar-Gymnasiums. Die schulische Nutzung sei jedoch ohne Einschränkung möglich.

Die Retter waren den Angaben zufolge gegen 20.15 Uhr von einer Vielzahl von Menschen alarmiert worden, da weite Teile der Gebäude in Flammen standen und sich das Feuer zunächst ausbreitete. Welche Teile der verzweigten Gebäude genau betroffen sind, war zunächst unklar.

Nachdem die Einsatzkräfte des ersten Löschzugs bereits auf der Anfahrt weithin sichtbare starke Rauchentwicklung meldeten, wurde schnell die Einsatzstufe erhöht und weitere Kräfte rasten in den Mannheimer Norden, so der Löschzug der Hauptfeuerwache, ein aus Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Nord, gebildeter Löschzug und Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren Feudenheim und Wallstadt. Anfangs versuchten noch drei Trupps im Innenangriff, der Flammen Herr zu werden. Schnell stellte sich aber heraus, dass die Hitze und das Feuer zu stark sind. "Der Gebäudeteil stand im Vollbrand, da war nichts mehr zu machen", so Thomas Näther vom Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Gelöscht wurde dann von zwei Drehleitern aus und mit zahlreichen Rohren von Außen. Gegen 22.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, um 0.30 Uhr rückten die letzten Fahrzeuge ab. Dann beauftragte die Stadt einen privaten Sicherheitsdienst, um das Gebäude zu überwachen.

Insgesamt waren auf der Schönau 70 Männer und Frauen der Feuerwehr im Einsatz. Sie wurden von Ehrenamtlichen der Johanniter vor Ort mit Getränken und Essen versorgt. Die Feuerwehr holte zahlreiche Beamte aus der Freizeit, bildete einen Stab und mobilisierte die Führungsunterstützungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr. Um die leeren Wachen zu besetzen, waren dann alle anderen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr eingebunden.

Nach Angaben der Polizei waren in dem Gebäude keine Personen. "Glücklicherweise haben wir Abend und seit Freitag außerdem Ferien", so ein Sprecher der Feuerwehr. Das Gebäude der Stadtteilbibliothek, die rund 20.000 Medien umfasst, ist bis auf weiteres nicht nutzbar. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Über die amtlichen Katatsrophen-Warn-Apps NINA und KatWarn gaben die Behörden am späten Abend eine Warnung wegen der Brandgase heraus. In den Stadtteilen Gartenstadt, Waldhof, Schönau, Sandhofen und der Neckarstadt sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Parallel gab es einen weiteren Einsatz. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt und ein Fahrzeug der Wache Süd der Berufsfeuerwehr musste ins Kolpinghaus abrücken, wo ein Elektrogerät für einen Brand in einem Zimmer sorgte.