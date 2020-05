Brand in einer Kleingartenanlage

Zwei Grundstücke wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Priebe

In einer Kleingartenanlage in der Pfingstweidstraße ist eine Gartenhütte mit Anbau vollständig niedergebrannt. Eine weitere Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück wurde durch das Feuer am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Der Brandschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte den Brand mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren aus Neckarau und Friedrichsfeld gelöscht.

Wie die Polizei mitteilte, war die Rauchwolke von weitem deutlich zu sehen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

