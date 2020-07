Brand in Kleingartenanlage auf Friesenheimer Insel

Mannheim.Ein Brand auf der Friesenheimer Insel beschäftigt am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Mannheim. Nach ersten Angaben der Feuerwehr stehen mehrere Gartenlauben auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Vollbrand.

Kurz vor 15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen des Brands im Bereich Weidenweg/Einsteinstraße alarmiert. Die Zufahrt zur Kleingartenanlage ist derzeit gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Näheres ist nicht bekannt.

Über die Warn-App Katwarn wurden Anwohner der Stadtteile Neckarstadt-Ost, Neckarstadt-West und Friesenheimer Insel aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, da Brandgase freigesetzt werden. Es kann zu Geruchsbelästigungen kommen.