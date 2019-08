Brand in Kraftwerk schnell gelöscht

„Sortieranlage steht in Vollbrand“: Davon ging die Feuerwehr am Freitagabend kurz vor 20 Uhr aus, als sie zum Biomassekraftwerk der MVV Energie AG auf der Friesenheimer Insel ausrückte. Letztlich habe sich das Ganze als nicht so groß wie befürchtet herausgestellt, sagte ein Sprecher dieser Zeitung. Das Feuer sei rasch gelöscht worden. Gleichwohl ist der Schaden hoch, die Polizei schätzt ihn auf 50 000 Euro, die Brandursache sei noch nicht bekannt. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit ungefähr 40 Einsatzkräften, darunter auch Freiwilligen, vor Ort. Bereits am 2. Juli war es im Kraftwerk zu einem Brand gekommen. Damals standen in einem 20 Meter hohen Silo Holzhackschnitzel in Flammen. bhr

