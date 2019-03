Brand in Mehrfamilienhaus zügig gelöscht - rund 100 000 Euro Schaden

Mannheim.Bei einem Wohnungsbrand in der Mannheimer Oststadt ist nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von geschätzten 100 000 Euro verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Dachstuhl des Hauses in der Mollstraße in Brand. Das Feuer wurde zügig von der Feuerwehr gelöscht. Um 16.52 Uhr sei der Polizei der Brand gemeldet worden, bereits gegen 17.30 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Alle Geschosse des fünfstöckigen Hauses konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Polizeibeamten evakuiert werden, hieß es seitens eines Mitarbeiters vor Ort. Die Dachgeschosswohnung brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Auch die darunterliegende Wohnung wurde durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner der der Wohnung konnten zunächst nicht angetroffen werden. Die Brandursache war unklar.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Einsatzkräften und zwei Löschzügen vor Ort. Nachdem sie die Flammen erfolgreich bekämpft hatten, waren die Kräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die dreiköpfige Familie, die die Wohung bewohnte, kam laut Polizei bei Bekannten unter.

Video Lokales Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus - rund 100 000 Euro Schaden Mannheim, 31.03.2019: Bei einem Wohnungsbrand in der Mannheimer Oststadt ist nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von geschätzten 100 000 Euro verursacht worden. Mannheim, 31.03.2019: Bei einem Wohnungsbrand in der Mannheimer Oststadt ist nach ersten Einschätzungen ein Sachschaden von geschätzten 100 000 Euro verursacht worden.

Die Mollstraße wurde für die Dauer des Einsatzes teilweise gesperrt. Zudem wurde eine Fahrspur der Augustaanlage stadtauswärts geperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.