In einer Mühle zur Kakaoherstellung im Mannheimer Unternehmen Olam Cocoa Verarbeitung ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer hat sich nach Angaben der Feuerwehr in dem Betrieb in der Neckarvorlandstraße über Rohrleitungen ausgebreitet.

Zwei Mitarbeiter sollen nach ersten Informationen Rauchgas eingeatmet haben.

Die Feuerwehr ist mit 60 Kräften vor Ort. Die Brandschützer gehen davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauern wird.