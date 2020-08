Brand in Silo – drei Verletzte

Bei einem Brand in einer industriellen Kühlanlage in einem Industriesilo auf der Friesenheimer Insel sind am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr drei Personen verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, wurde eine Person durch eingeatmetes Rauchgas geschädigt. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich während des Einsatzes. Nachdem Löschversuche der Angestellten fehlgeschlagen waren, alarmierten diese die Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Einige Stockwerke waren verraucht. Mehrere Trupps waren im Atemschutzeinsatz.

Nacharbeiten dauern an

Das Feuer war gegen 6 Uhr gelöscht. Die Lüftungs- und Nacharbeiten dauerten allerdings noch an, den Einsatz konnte die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr beenden. Die Ursache für den Ausbruch des Brands in der Franzosenstraße ist bislang nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Die Schadenssumme wird nach ersten Erkenntnissen auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die beiden verletzten Feuerwehrleute sind ärztlich untersucht worden. Sie kamen glimpflich davon. pol/jul

