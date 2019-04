Brand in Wohnung: Hund gerettet

Dieser Hund wurde gestern aus der brennenden Wohnung gerettet. © Stadt

Bei einem Brand gestern Morgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neckarau hat die Feuerwehr einen Hund aus den Flammen gerettet. Der Vierbeiner war alleine zu Hause, als aus noch unbekannter Ursache das Feuer ausbrach. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. In den Wohnungen entstand ein Schaden von 160 000 Euro. Außerdem war ein vor dem Haus abgestelltes Fahrzeug durch herabfallende Teile beschädigt worden. Die Besitzer des Hundes waren über den Brand informiert worden und schlossen ihren Liebling kurze Zeit später wieder in die Arme. pol/abo

