Brandgefährlichund überhaupt nicht cool

Ein Benzinkanister. Eine Dose mit Insektengift (Benzol). Altes Motoröl mit krebserregenden Nitrosaminen. Alkohol im Scheibenreiniger. Ein Gefäß mit Aceton, das in Nagellackentferner zu finden ist, und Rattengift: Zahlreiche Dosen, Fläschchen und Behälter machten am Samstagmorgen die Runde durch die Reihen im großen Hörsaal über dem Haupteingang der Universitätsmedizin Mannheim (UMM).

Jedes der etwa 150 anwesenden Kinder durfte die Gefäße aus nächster Nähe begutachten. Dann stellte Dozent Sven Schneider, Leiter der Abteilung Kinder und Gesundheit am Mannheimer Institut für Public Health, Sozial- und Präventivmedizin, die entscheidende Frage: „Was glaubt ihr – welche dieser Stoffe sind im Tabakrauch enthalten?“ Manche meinten, es sei das Benzin, andere der Alkohol. Die Antwort fiel überraschend aus: Alle, denn insgesamt beinhalte Zigarettenrauch über 500 verschiedene giftige Substanzen. Das Getuschel im Saal wurde lauter.

Geld für „Wir wollen helfen“

Video Lokales Kinder-Uni Medizin: Vorlesung übers Rauchen und den Gleichgewichtssinn Mannheim, 06.04.2019: Bei der Kinder-Uni des "MM" und der Universitätsmedizin Mannheim beschäftigten sich die jungen "Studenten" mit den Themen Rauchen und Gleichgewichtssinn. Mannheim, 06.04.2019: Bei der Kinder-Uni des "MM" und der Universitätsmedizin Mannheim beschäftigten sich die jungen "Studenten" mit den Themen Rauchen und Gleichgewichtssinn.

Knapp 450 sieben- bis 13-Jährige besuchten am Wochenende jeweils eine der drei zweistündigen Blöcke bei der Kinder-Uni Medizin. Initiiert hatte die Veranstaltung die UMM in Kooperation mit dem „Mannheimer Morgen“. Die Einnahmen des Ticketverkaufs kamen komplett der Aktion „Wir wollen helfen“ zugute.

In einer ersten Präsentation referierte Sven Schneider zum Thema „Rauchen – brandgefährlich statt cool“. Dann folgte Roland Hülse, Oberarzt an der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie. In seinem Vortrag „Hüpfen, Springen, Drehen – Leben in Balance“ beschäftigte er sich unter anderem mit der Reisekrankheit und somit der Tatsache, dass sich bei einigen aufgrund ungleicher Sinneseindrücke der Magen während längerer Autofahrten zusammenzieht.

„Es ist uns wichtig, Botschaften an die Besucher weiterzubringen“, betonte Rüdiger Adam, Oberarzt an der Klinik für Kinder und Jugendmedizin, der als Moderator durch das Programm führte. Auf der anderen Seite möchten die Veranstalter auch vermitteln, wie Dozenten, Krankenversorger und Forscher arbeiten und Interesse wecken. „Die kindergerechte Gestaltung der Vorträge ist immer wieder eine Herausforderung für uns“, sagte Adam.

Dass sich die Vorstellung einer Raucherlunge besonders fest im Kopf verankerte, dafür sorgte Sven Schneider mit einem Experiment. Eine Bürste veranschaulichte die Schleimhaut in den Atemwegen, die aus Millionen Flimmerhärchen besteht und die Lunge vor Fremdstoffen schützt. Nun kippte der Dozent dunkel gefärbte Flüssigkeit – stellvertretend für die Menge Teer, die ein durchschnittlicher Raucher innerhalb eines Jahres zu sich nimmt – auf die Bürste. Die Härchen verklebten und immer mehr Dreck sammelte sich an. Ein paar Ekelrufe gingen durch das Publikum. Schneider warnte jedoch nicht nur vor Zigaretten, sondern auch vor E-Zigaretten und Shishas, die Nikotin enthalten: „Fangt gar nicht erst damit an!“

Linda, Leonie und Kira wollen definitiv Nein zum Rauchen sagen. Dass Zigaretten ungesund sind, haben sie schon gewusst. „Aber ich hätte nie gedacht, dass man Insektengift einatmet“, sagte Leonie. „Die Gesundheit geht vor.“

Info: Fotostrecke und Video unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019